В Казани на капремонт 779 жилых домов потратят 6 млрд рублей

В Казани завершают формирование трехлетней программы капремонта жилого фонда на 2020-2022 годы. В список, по предварительным данным, вошли 779 многоквартирных домов, на ремонт которых потратят 6 млрд руб., говорится в сообщении мэрии города.

В этом году в Казани завершается реализаций другой трехлетней программы капремонта жилого фонда на 2017-2019 годы. По программе были капитально отремонтированы 757 домов, на что потратили 5 млрд руб. В частности, рабочие заменили 217 кровель, 383 лифта, отремонтировали 181 подъезд и установили 366 узлов погодного регулирования. Также они обеспечили доступность для маломобильной категории граждан в 41 доме. Улучшенные условия проживания получили 75 тыс. жителей Казани.

В 2019 году в программу капремонта вошли 239 домов, на эти цели выделили 1,8 млрд руб. В настоящее время работы завершены на 99,7%, уточнили в мэрии.

"Ъ-Казань"