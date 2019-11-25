Здание института в Ростове выставили на торги за 274,3 млн рублей

В Ростове на торги выставили здание института, расположенное в Западном микрорайоне по ул. Литвинова, 4. Соответствующая информация размещена на сайте Российского аукционного дома. Это восьмиэтажное здание общей площадью около 8,3 тыс. кв.м. Строение 1968 года постройки, оборудованное электричеством, центральным отоплением, водопроводом, канализацией и телефонизацией от городской АТС. Участок под объектом имеет площадь 46 соток.

Помещения общей площадью 514,3 кв.м. сданы в краткосрочную аренду по средней ставке 680,4 руб. за кв.м. в месяц с НДС и коммунальными расходами. Начальная цена объекта 274,3 млн руб. с шагом на повышение 200 тыс. руб. Торги будут проходить в виде английского аукциона 17 декабря этого года. Подача заявок окончится 13 декабря. Сейчас зданием владеет АО «Недвижимость ИЦ ЕЭС». Компания приобрела объект в 2015 году.

Дарья Голякова