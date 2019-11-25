В Челябинске самым быстрорастущим сегментом общепита стала американская кухня

В Челябинске за год количество заведений общепита, специализирующихся на американской кухне, увеличилось на 46%. В городе работают 120 заведений этой направленности. Рост сегмента был наиболее заметным, сообщается в исследовании 2ГИС.

На втором месте по увеличению количества заведений – узбекская (43 ресторана) и турецкая (10 заведений) кухни. Эти сегменты выросли на 43%. На 41% - до 124 – заведений увеличилось количество открывшихся ресторанов итальянской кухни. Заведений, где представлена русская кухня, в Челябинске больше всего – 280 – их число за год выросло на 37%.