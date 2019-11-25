На просмотр в «Молот-Прикамье» приехали два нападающих

«Молот-Прикамье» продолжает искать оптимальный состав. Перед серией домашних матчей с китайскими клубами, входящими в ВХЛ, в расположение команды прибыли крайние нападающие Денис Сандер и Иван Иванов.

28-летний форвард Денис Сандер выступал в этом сезоне за тюменский «Рубин», однако 21 ноября было объявлено о прекращении сотрудничества. Иван Иванов прибыл в Пермь из альметьевского «Нефтяника».

Как отмечал в ходе выездного турне главный тренер ХК «Молот-Прикамье» Павел Девятков, плохо проявили себя именно нападающие. За три игры были заброшены всего две шайбы и завоеваны два очка из шести возможных. Так, после матча в Казани главный тренер отметил: «К сожалению, у нас выпало очень много ребят. В причинах будем разбираться, это не дело. Когда один игрок выпадает из игры — уже тяжело. А когда, грубо говоря, пачками, то нагрузка ложится на плечи других. Сегодня очень слабо сыграли нападающие в атаке. Отсюда и такой результат».

«Молот-Прикамье» на сегодня занимает 20 строчку в общей турнирной таблице лиги и 6 место в дивизионе «С».