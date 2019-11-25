На строительство образовательного центра в Инорсе выделено еще 1,3 млрд рублей

Управление капитального строительства Башкирии назначило на 3 декабря аукцион на отбор подрядчика строительства второй очереди образовательного центра (школы с детским садом) в уфимском микрорайоне Инорс. Начальная цена контракта определена в 1,3 млрд руб. Он предусматривает корректировку проекта строительства, строительство четырехэтажной коробки школы на 1,65 тыс. мест, установку кровли, окон, дверей, другие строительно-монтажные работы. Средства выделяются бюджетом республики. Работы должны быть завершены до 31 августа 2021 года.

На первую очередь проекта, предполагавшую строительство детского сада на 343 мест, в 2018 года было выделено 244,01 млн руб. Контракт получило ООО «Фирма СУ-10» (входит в группу Су-10 предпринимателя Валерия Мансурова). В 2016 году контракт на подготовку площадки для строительства получала компания «Дортрансстрой». Его стоимость составила 257,66 млн руб.

Объект строится в квартале улиц Ферина, Сельской Богородской, Лесунова и бульвара Баландина. Площадь застройки составляет 1,92 тыс. кв. м, прогнозируемая площадь всего центра — 4,81 тыс. кв. м.

Майя Иванова