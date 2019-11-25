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В Алтайском крае завершился Слет сельской молодежи «Территория развития: Сибирь»

Мероприятие прошло в регионе с 19 по 22 ноября, участие в нем приняли более 300 человек из Сибирского федерального округа. На форуме участники знакомились с практиками успешных проектов по созданию молодежных пространств, обсуждали идеи развития сельских территорий, а также улучшали лидерские качества и навыки.


Организаторы Слета — управление молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края и ФГБОУ ВО «Алтайский государственный аграрный университет» при поддержке правительства Алтайского края и аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе.

Об эффективных технологиях, механизмах и кейсах студентам рассказали эксперты из Москвы, Ульяновска, Липецка, Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края и Республики Алтай. Кроме этого, в рамках экспертной сессии с участниками Слета сельской молодежи встретились политики и бизнесмены: депутат Государственной думы Российской Федерации, член комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Наталья Кувшинова, заместитель председателя Алтайского краевого законодательного собрания, председатель комитета по аграрной политике и природопользованию Сергей Серов, представитель губернатора и правительства Алтайского края в АКЗС Стелла Штань, владелица ювелирного дома «Элита» Оксана Некрасова и глава крестьянского (фермерского) хозяйства Николай Леоненко.

Обучение проходило на нескольких образовательных площадках, таких как «Креативная экономика», «Мой бизнес», «Создание многофункциональных молодежных общественных пространств в сельских территориях», «Российский союз сельской молодежи».

«Мы рады, что есть возможность услышать инициативы, которые люди хотят реализовать на местах»,— подчеркнул, обращаясь к участникам сессии первый заместитель председателя ОМОО «Российский союз сельской молодежи» Дмитрий Пекуровский.

В рамках слета учащиеся смогли обсудить проблемы предпринимательской деятельности, в которую вовлечена молодежь, а также на практике разобрать возможности создания кооперации. «Впервые участвую в таком мероприятии. Для меня на площадке все новое, тем более, что я никогда не занималась бизнесом самостоятельно, и эта сфера мне мало знакома. Но все очень интересно, много ценной информации для себя приобрела»,— поделилась своими впечатлениями участница площадки Анна Кайст.

Модераторами площадки выступили тренеры из Новосибирска, в том числе к.п.н. Ирина Юрочкина, куратор образовательно-методической деятельности Регионального ресурсного центра добровольчества Новосибирской области, и к.п.н. Елена Белая.

Основной вопрос, который обсуждался на площадке: что делать, чтобы молодежь оставалась в селе?

В первую очередь, необходимо решить вопрос социального обеспечения, отметили и прибывшие из районов гости, и эксперты. «Молодежь хочет получать достойную зарплату, иметь возможность приобретения жилья. Все родители хотят водить своих детей в хорошую школу, в больницу, где есть специалисты узкого профиля, после работы выйти с ребенком на детскую или спортивную площадку, в центры творчества — это сегодня архиважно»,— поделилась своим мнением Наталья Кувшинова.

По словам Дмитрия Пекуровского, в настоящее время существует много госпрограмм, есть возможность выйти на связь с экспертами, которые готовы взаимодействовать с представителями сельской молодежи и развивать инициативы на местах.

Итогом работы площадки стала разработка конкретных проектов, которые студенты будут реализовывать на своих территориях. В частности, участник форсайт-сессии из Целинного района Алтайского края Алексей Назаров создал проект досуговой территории вблизи стадиона. «Наше пространство будет открытым в прямом смысле слова. Это детская и баскетбольная площадки, а также уличные тренажеры. Здесь же мы предложили провести озеленение, чтобы была зона для прогулок. Есть идеи по привлечению средств, партнеров»,— рассказал собеседник.

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