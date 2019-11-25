Сотрудник новосибирского СИЗО уволен за смарт-часы

Сотрудник следственного изолятора №1 в Дзержинском районе Новосибирска уволен за утрату доверия. Как сообщила областная прокуратура, основанием для увольнения госслужащего стала проверка соблюдения законодательства о противодействии коррупции, проведенная районной прокуратурой. Она выявила, что младший инспектор отдела режима и надзора СИЗО №1 приобрел смарт-часы и незаконно передал их подследственному за денежное вознаграждение. Следователи завели против бывшего сотрудника ФСИН уголовное дело по ч. 3 ст. 290 (получение взятки за незаконное действие).

Илья Николаев