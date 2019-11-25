ФК «Ростов» проиграл «Динамо»

Футбольный клуб «Ростов» проиграл «Динамо» со счетом 1:2 в 17 туре РПЛ, сообщает пресс-служба клуба. Матч состоялся в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Из-за травм в игре не смогли принять участие игроки «Ростова» Роман Еременко и Рагнар Сигурдссон.

Счет на 13 минуте открыл «Ростов». Ивелин Попов точно пробил из центра штрафной – 1:0. Однако на 33 минуте Максимилиан Филипп реализовал пенальти и сравнял счет.

В конце встречи арбитр назначил спорный пенальти в ворота ростовского клуба, и Филипп снова забил, переиграв Егора Бабурина. На восьмой добавленной минуте «Ростову» удалось заработать пенальти, но Алексей Ионов пробил точно в руки голкиперу.

«В первом тайме создали больше моментов. Во втором играли не так активно в атаке, но в обороне действовали нормально. Не вспомню опасных моментов у наших ворот, когда Бабурину пришлось бы вступить в игру. У меня нет никаких претензий к команде», — передает пресс-служба слова главного тренера клуба Валерия Карпина.

В следующем туре ФК «Ростов» сыграет на домашней арене с «Уралом». Матч пройдет 30 ноября.

Дарья Голякова