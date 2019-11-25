Жителя Ижевска подозревают в незаконной рубке леса с ущербом более 2 млн рублей

Ранее судимого 60-летнего жителя Ижевска подозревают в незаконной рубке леса на одном из участков Завьяловского лесничества. Ущерб превысил более 2 млн руб., сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере). За данное преступление предусмотрено до семи лет лишения свободы.

Установлено, что подозреваемый выполнял подрядные работы по вырубке деревьев на одном из участков лесничества. Не имея разрешения, он вырубил сырорастущие деревья пород ель и сосна на соседнем участке. Затем он планировал вывезти древесину на грузовике КамАЗ и продать на переработку, но полицейские остановили автомобиль на выезде из леса.