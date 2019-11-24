Обозреватель ИД “Ъ” Дарья Цивина рассказывает, что можно попробовать в ресторане итальянской кухни.

Новое итальянское бистро PinzaUno от создателей винного бара «Пробка и штопор» дало новый виток скандалу вокруг патента на слова пинца. Название PinzaUno появилось для того, чтобы избежать судебных разбирательств с владельцем патента Валентино Бонтемпи, чьи пинцерии сейчас единственные в России могут называться так на законных основаниях.

По сути, PinzaUno предлагает именно пинцу с самыми разными начинками — от подкопченного лосося до артишоков. В крошечном бистро на 25 мест царит домашний умиротворенный дух, которому всячески способствует уютное бормотание итальянского радио. С самого утра тут наливают кофе, готовят «пинцауно», а еще отличную пасту карбонара с теплым желтком, запеченные баклажаны пармиджана, телячьи щечки с картофельным пюре и шпинатом, горячий томатный суп со страчателлой и по-настоящему вкусный тирамису в незатейливой домашней подаче.

За кухню отвечает шеф-повар Федор Верин, который раньше работал в Brix и Williams. В винной карте цены стартуют от 190 руб. за бокал. В общем, атмосферное получилось бистро, уютное, спокойное, радушное — таких полным-полно в Италии и не так много в Москве. Даже и не скажешь, что, несмотря на внешнее спокойствие, PinzaUno вместе с многочисленными союзниками ведет тяжелую затяжную войну за право называться пинцерией. Как говорится, A la guerre comme a la guerre.