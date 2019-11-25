Татарстан с начала 2019 году получил 66,2 млрд рублей от федерального центра

Татарстан по федеральным программам с начала 2019 года получил 66,2 млрд руб., что на 4,2 млрд руб. больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Об этом говорится в материалах совещания по вопросу привлечения средств федерального бюджета в региональную экономику, которое сегодня проводит спикер Госсовета Фарид Мухаметшин.

Всего по итогам 2019 года республика рассчитывает получить 82,5 млрд руб. При этом в сравнении с 2018 годом объем утвержденного лимита снизился на 5 млрд руб. из-за уменьшения финансирования проектов оборонного комплекса.

Кирилл Антонов "Ъ-Казань"