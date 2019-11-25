Нескольких жителей Ростова оштрафовали за посты во «ВКонтакте»

Суд в Ростове оштрафовал нескольких местных жителей за размещение в социальной сети «ВКонтакте» информации экстремистского характера, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Прокуратура установила, что несколько жителей Октябрьского района Ростова на личных страницах во «ВКонтакте» разместили фото, видео и комментарии, которые могут возбуждать ненависть и унижать людей по национальному признаку. Были возбуждены дела по ст. 20.3.1 КоАП РФ, суд привлек авторов постов к штрафам на общую сумму 15 тыс. руб. «Повторное совершение аналогичного деяния влечет уголовную ответственность, предусмотренную ст. 282 УК РФ», — отмечается в сообщении.

Кристина Федичкина