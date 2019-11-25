В Курганской области уничтожили более 20 тонн бельгийских груш

Сотрудники управления Россельхознадзора по Курганской области обнаружили партию санкционнных фруктов. Почти 22 т. уничтожено на полигонах ТБО в Кургане и Петухово, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Грузовик с фруктами, следовавший из Республики Казахстан в Сургут, был остановлен 19 ноября вблизи регионального центра по сообщению пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям. Свежие груши общим весом 21,5 т. находились в деревянных ящиках со следами спилов маркировочных знаков и перемаркировки. Согласно первоначальной маркировке, страна происхождения груш была Бельгия. 20 ноября в Петуховском районе был обнаружен автомобиль с 33 коробками свежих яблок весом 371 кг. Перевозчик не смог предоставить документы, подтверждающие страну происхождения фруктов. Яблоки и груши были признаны санкционными и уничтожены на полигонах ТБО «Шуховской» и в Петухово.