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Исполняющим обязанности первого вице-мэра Челябинска назначен Сергей Авдеев

Мэр Челябинска Наталья Котова назначила временно исполняющим обязанности первого заместителя главы Сергея Авдеева. Он будет совмещать эту работу с должностью замглавы по социальным вопросам. Об этом мэр сообщила на аппаратном совещании.

Также Наталья Котова назначила и.о. заместителя главы-руководителя аппарата мэрии начальника управления организационной и контрольной работы Валерия Смирнова. Он занял пост ушедшего в отставку Евгения Шинина без освобождения от основной должности. Вместо уволившейся Елены Мурзиной заместителем главы по экономике и финансам стала Ирина Кузнецова, возглавляющая городской комитет финансов.

Наталья Котова отметила, что это временные кадровые решения. Обновленная структура мэрии будет представлена на утверждение гордумы в декабре.

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