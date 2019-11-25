Исполняющим обязанности первого вице-мэра Челябинска назначен Сергей Авдеев

Мэр Челябинска Наталья Котова назначила временно исполняющим обязанности первого заместителя главы Сергея Авдеева. Он будет совмещать эту работу с должностью замглавы по социальным вопросам. Об этом мэр сообщила на аппаратном совещании.

Также Наталья Котова назначила и.о. заместителя главы-руководителя аппарата мэрии начальника управления организационной и контрольной работы Валерия Смирнова. Он занял пост ушедшего в отставку Евгения Шинина без освобождения от основной должности. Вместо уволившейся Елены Мурзиной заместителем главы по экономике и финансам стала Ирина Кузнецова, возглавляющая городской комитет финансов.

Наталья Котова отметила, что это временные кадровые решения. Обновленная структура мэрии будет представлена на утверждение гордумы в декабре.