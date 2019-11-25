Поезда из Ростова и Краснодара в Сочи будут ходить по измененному маршруту

С января по апрель 2020 года поезда из Ростова и Краснодара на Черноморское побережье будут ходить по измененному маршруту, сообщает официальный сайт СКЖД. Движение поездов дальнего следования на участке Краснодар – Горячий Ключ – Туапсе будет приостановлено, поезда в сторону Черноморского побережья пойдут по другим участкам СКЖД.

Изменение расписания связано с работами по модернизации железнодорожной инфраструктуры, работы пройдут с 14 января по 27 апреля 2020 года на однопутном перегоне Чинары – Чилипси. По информации СКЖД, количество пассажирских поездов в сообщении между городами Ростов и Адлер останется практически неизменным, однако возможно изменение в маршруте. К примеру, поезд Ростов-на-Дону – Адлер отправится из Ростова через Батайск и станции Тихорецкая, Кавказская и Белореченская. В Туапсе состав прибудет на 3 часа 52 минуты позже действующего расписания. Время в пути от Адлера до Ростова-на-Дону составит более 15 часов.

Анна Перова, Краснодар