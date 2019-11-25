Платная трасса Москва-Казань может быть продлена до Владивостока

Новую платную автодорогу Москва-Казань, строительство которой начнется в следующем году, в перспективе могут продлить до Владивостока, сообщает ТACС со ссылкой на главу компании «Автодор» Вячеслава Петушенко.

«Мы бы хотели, чтобы она дошла до Владивостока. Когда это будет? Пока в планах на 2030 год доехать до Екатеринбурга. Хотя уже через пару лет мы будем решать, куда пойдем дальше», — сказал господин Петушенко.

Глава «Автодора» также добавил, что вопрос продления трассы из Москвы в Казань до Владивостока будет зависеть от социально-экономического развития России.

Ранее сообщалось, что трассу Москва-Казань планируют построить полностью к 2027 году. На это потратят порядка 730 млрд руб.

"Ъ-Казань"