Адаптированная архитектура

В «Номерах П. А. Башенина», являющихся памятником истории и культуры регионального значения, откроется современная детская поликлиника, инвестором которой выступило ООО «Камское здоровье». В рамках пресс-тура в Сарапул журналистам был представлен проект реставрации памятника архитектуры, имеющего региональное значение.

В создании самого ООО «Камское здоровье» принимал участие в том числе и Сарапульский электрогенераторный завод (СЭГЗ). Теперь оно является потенциальным резидентом территории опережающего развития (ТОСЭР) «Сарапул», которая подразумевает льготы для проектов такого рода.

Здание, почти полностью пришедшее в негодность, потребовало порядка 75 млн руб. инвестиций, 58 млн руб. из которых направлены на реставрацию и приспособление объекта под современный центр, а 17 млн руб. — на покупку оборудования. «Так как здание старое, это привело к огромным трудностям на этапах проектирования и строительства, но наши местные специалисты с этим справились. Памятником охраны остается внешний вид здания, мы его воссоздали в первоначальном облике, а внутри уже все будет сделано под нужды поликлиники, в соответствии с требованиями»,— рассказал директор ООО «Камское здоровье» Сергей Мусинов.

Окончание строительных работ запланировано в феврале, а открытие медцентра — к дню защиты детей, первого июня 2020 года. «Здесь остались только отделочные работы, сейчас ведется монтаж отопления и вентиляции»,— пояснил господин Мусинов.

Власти города отмечают, что появление поликлиники в исторически значимом здании помимо основной функции — оказания медицинских услуг детям, носит эмоциональную, эстетическую и воспитательную функции. «Большую благодарность хотелось бы выразить инвестору, что он пошел именно путем восстановления здания»,— указал глава Сарапула Александр Ессен.

Он также добавил, что в части города по улице Труда формируется целый комплекс из восстановленной архитектуры. «Все это во благо города. А "Номера П. А. Башенина" уже включены в туристический маршрут обзорной экскурсии, и к памятнику могут прийти люди, не только для посещения медцентра»,— подытожил господин Ессен.