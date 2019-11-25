«Парма» ищет новых игроков

В баскетбольном клубе «Парма» возникли кадровые проблемы. Тренерский штаб объявил о необходимости приобрести двух игроков — на позиции центрового и защитника. Вакансия центрового открылась после того, как из команды был отчислен Арнетт Моултри.

Как пояснил главный тренер клуба Казис Максвитис, у американца возникли проблемы с игровой дисциплиной. Он мог позволить себе либо не покидать площадку во время матча, либо не выходить на паркет по требованию тренера. Также выяснилось, что игрок Александр Платунов не сможет из-за травмы помочь команде в ближайшие два-три месяца. Эту позицию тоже необходимо закрыть, если клуб хочет добиться поставленной цели в сезоне (попадании в плей-офф).

Как заявили в клубе, поиск новых игроков ведется. Известно, что бюджет «Пармы» составляет 233 млн руб. При этом раздел «траты на игроков» является одним из самых низких в лиге ВТБ.