Мощный заход

Тренер-инструктор сарапульского спортивно-оздоровительного центра (СОЦ) «ОЗОН» Виталий Дыга одержал победу в абсолютном зачете Кубка мира по пауэрлифтингу, а также занял первое место в весовой категории до 90 кг. Всего в соревнованиях, носивших международный статус, приняли участие порядка 1 тыс. человек из 18 государств. Для господина Дыги победа дала возможность стать участником самого престижного турнира среди культуристов — «Мистер Олимпия», который пройдет в сентябре 2020 года в США.

По словам Виталия Дыги, результаты, которые он показал, его не сильно радуют, но основная цель — отбор в США — достигнута. «Всего состязание состоит из трех частей — это присед со штангой, жим лежа и становая тяга. Я справился с весами равными 275 кг, 195 кг и 305 кг, соответственно. Но претендовал и на более высокие результаты»,— рассказал спортсмен.

Он также добавил, что вскоре начнется усиленная подготовка к предстоящим соревнованиям в США и для наращивания силовых показателей стоит избегать каких-либо вмешательств из вне. «Готовиться я буду в Сарапуле, потому что любой переезд может повлечь сбои. В зале "Озона"для тренировок есть все необходимо. Кроме того, руководство идет на встречу, есть поддержка со стороны Сарапульского электрогенераторного завода (СЭГЗ)»,— отметил Виталий Дыга.

Руководство СОЦ «Озон», который является структурным подразделением санатория-профилактория СЭГЗ, вкладывает средства в развитие профессиональных спортсменов. «Совет директоров и руководство СЭГЗ уделяют много внимания пропаганде здорового образа жизни среди работников предприятия и созданию условий для занятия спортом. Например, безлимитный корпоративный билет на месяц в спортивный клуб "Озон" стоит всего 1 тыс. руб.», — пояснил генеральный директор СЭГЗ Алексей Беляев.