Индустриальный и Мотовилихинский районы лидируют по количеству незаконных вывесок

Больше всего незаконных вывесок на фасадах зданий выявлено в Мотовилихинском и Индустриальном районах Перми. Об этом сообщается на сайте мэрии.

По данным департамента градостроительства и архитектуры, за год специалистами районных администраций выявлено 5790 вывесок, не соответствующих стандартам. За это время предприниматели добровольно переоформили в соответствии с утвержденными требованиями 4226 вывесок.

В Дзержинском районе выявлено 886 нарушений такого характера, 585 вывесок добровольно демонтировано собственниками зданий. Специалисты администрации Мотовилихинского района выявили 1617 вывесок, не соответствующих требованиям, 1817 были заменены новыми.

В Индустриальном районе обнаружено 1158 вывесок, установленных с нарушениями. Предприниматели района уже привели к единообразному виду более 90% вывесок на ул. Мира.