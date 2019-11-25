Обвиненному в контрабанде волгоградскому бодибилдеру смягчили приговор

Волгоградский областной суд в апелляционной инстанции пересмотрел приговор в отношении местного спортсмена Александра Даренского.

Как сообщила "Ъ-Средняя Волга" его адвокат Ольга Завгороднева, господину Даренскому назначили наказание в виде трех лет колонии общего режима условно. Он отпущен из-под стражи.

Ранее "Ъ-Средняя Волга" писал, что Красноармейским районным судом Волгограда Александр Даренский был признан виновным в незаконном перемещении через государственную границу РФ сильнодействующих веществ (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ) и получил аналогичный приговор, но с реальным отбыванием срока.

По версии следствия, спортсмен заказал в Белоруссии анаболические стероиды, запрещенные к перемещению через границы государств Таможенного союза.

Сергей Петунин