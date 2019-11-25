Завершение программы капремонта подъездов в Башкирии снова отложено

Срок завершения программы капитального ремонта подъездов в Башкирии, начатой в апреле по инициативе главы республики Радия Хабирова, снова отложен. Сначала ее планировали завершить в сентябре. Позже срок перенесли на 1 ноября, теперь — на 27 декабря.

Новый срок завершения программы назвал сегодня на оперативном совещании в правительстве генеральный директор регионального Фонда капитального ремонта Павел Сафонов, сообщив, что из 4 тыс. подъездов, включенных в программу, ремонт завершен в 2855-ти (или в 71%). В 1059 подъездах работы продолжаются. В 337 домах они так и не были начаты. По словам Павла Сафонова, это дома сталинской постройки, общежития и дома с высокой степенью износа. «Вопросы по финансированию ремонта в таких завершены»,— заявил он, не пояснив, какие именно вопросы возникали.

Господин Сафонов раскрыл структуру генподрядов на исполнение программы, стоимость которой превысила 1,3 млрд руб. Крупнейший из них — на ремонт 1382 подъездов получило ООО «Уралнефтьспецмонтаж» (принадлежит Максиму Белышеву. Выполнило работы на 100%). У «Промтехстрой» контракт на ремонт 1147 подъездов (выполнены на 96%), у ООО «Стройресурс» — 1109 подъездов (96%), у ООО «Гарант» — 362 подъездов (работы завершены на 100%). По словам главы фонда, работы выполнены на 920 млн руб., из них оплачено всего 371 млн руб., или 40%. Остальную сумму, как следовало из доклада Павла Сафонова, заказчик генподрядчикам не оплатил, так как работы еще не приняты. Соответственно не оплачены работы субподрядчиков: их 120, отметил глава фонда.

На продолжение программы в 2020 году, по информации минфина, предусмотрено еще 1,38 млрд руб., включая 200 млн руб. на замену лифтов.

Ирина Самойлова