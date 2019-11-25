Гособвинение запросило 16 лет тюрьмы для двух бывших новосибирских чиновников

В Новосибирской области на судебном процессе по делу бывших чиновников проходят прения сторон. Как сообщил “Ъ-Сибирь” помощник прокурора района Вадим Минтус, для экс-начальника отдела имущественных и земельных отношений администрации Коченевского района Александра Крашенина, обвиняемого во взятке и (ст. 290) и мошенничестве (ст. 159), гособвинение запросило восемь с половиной лет строгого режима. На год меньше прокуратура потребовала для бывшего начальника отдела архитектуры и строительства рабочего поселка Коченево Сергея Черкасова, который обвиняется только во взятке. Для предпринимателя Игоря Маслова, которому инкриминируется дача взятки (ст. 291 УК РФ) гособвинение предложило также 7,5 лет заключения.

Согласно материалам дела, в мае 2018 года чиновники Крашенинин и Черкасов за оперативное содействие в оформлении права пользования на земельный участок в р.п. Коченево якобы получили от новосибирского предпринимателя Игоря Маслова взятку в размере 600 тыс. руб. Кроме того, по версии следствия, начальник отдела Крашенин приобрел у администрации Коченевского района за 12 тыс. руб. право собственности на земельный участок площадью 44,7 га при его рыночной стоимости в 6,1 млн руб. Сначала чиновник возвел на земельном участке времянку, которая проходила по документам как объект капитального строительства. Это дало начальнику отдела право выкупить участок по льготной стоимости. 28 ноября в прениях выступит сторона защиты.

Илья Николаев