Авиакомпания Finnair отменяет рейсы в Петербург из-за забастовки

В понедельник, 25 ноября, финская авиакомпания Finnair отменила более 250 внутренних и международных рейсов, включая рейсы в Петербург. Причиной их отмены стала забастовка сотрудников местной почты. Как сообщается на сайте компании-перевозчика, акция повлияет на работу аэропорта Хельсинки — заправку самолетов, кейтеринг и другие сервисы.

В Finnair пообещали найти для пассажиров альтернативные маршруты или вернуть стоимость купленного билета. Всю необходимую информацию клиенты получат по электронной почте или sms-сообщением, уточнили в авиакомпании.