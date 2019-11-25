Прокуратура подключилась к расследованию ДТП с шестью погибшими в Оренбуржье

Прокуратура Оренбургской области взяла на контроль расследование уголовного дела по факту ДТП с шестью погибшими. Об этом сообщает надзорное ведомство региона.

«24 ноября ранним утром на 15 км автодороги “Оренбург-Акбулак” в районе с. Чистое Оренбургского района произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли шестеро человек, в том числе один ребенок»,- говорится в сообщении.

Также в результате ДТП пострадали еще два человека. В настоящее время они госпитализированы. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ).

Георгий Портнов