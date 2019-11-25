В Красноярске начался капремонт цирка

Строительная компания «Сибиряк» приступила к капитальному ремонту здания Красноярского цирка. Как сообщил финансовый директор учреждения Александр Рыжов, которого цитирует пресс-служба Росгосцирка, в минувшую пятницу здание передали генподрядчику для проведения работ. «Я надеюсь на качественное перерождение нашего цирка»,— сказал он.

Росгосцирк проводил конкурс по выбору генподрядчика для капремонта Красноярского цирка дважды. Результаты первого тендера аннулировали по требованию московского УФАС. По материалам портала госзакупок, в ноябре Росгосцирк заключил с ООО УСК «Сибиряк» контракт на сумму более 657 млн руб. На конкурс также заявлялось ООО «РКСервис», но компания набрала меньшее количество баллов, хотя и оценила свои услуги дешевле. Согласно договору, победившая строительная компания должна завершить работы до ноября 2021 года.

По итогам работ здание цирка полностью обновится — строители сохранят только старые советские мозаики на стенах холла, отметили в пресс-службе Росгосцирка. Помимо основных ремонтных и дорожных работ, будет озеленена территория, возведены новые вольеры, душ и солярий для лошадей, а также большой бассейн для водных животных.

Здание цирка было возведено в 1971 году, с тех пор оно ни разу не ремонтировалось. Последнее представление цирк дал 14 апреля этого года. Сейчас учреждение, как говорится на его сайте, находится «на каникулах».

Вета Наумова