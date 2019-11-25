Объем банковских вкладов жителей Челябинской области вырос почти на 10%

За девять месяцев этого года объем банковских вкладов жителей Челябинской области составил 448,7 млрд руб. Это на 9,8% или 40,2 млрд больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, сообщает пресс-служба Челябинского отделения Уральского ГУ Банка России.

Южноуральцы по-прежнему предпочитают хранить свои сбережения в рублях: почти 90% или 400,2 млрд руб. – это рублевые вклады. Средневзвешенная процентная ставка по рублевым депозитам в Челябинской области на 1 октября 2019 года составила 5,1%, по депозитам в долларах США – 1,2% , в евро – 0,1%. Средневзвешенная ставка по вкладам в РФ на 1 октября составила 5,3%.