«Партия власти не может потрясти основы»

Обновленная «Единая Россия» без «словоблудов и конъюнктурщиков» — Владимир Путин призвал партию власти стать ближе к людям. Президент выступил на съезде партии, который целиком был посвящен изменению позиционирования. Партия заявила, что готова к чистке рядов и поиску новых лиц. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что слова главы государства адресованы не столько «Единой России», сколько российскому обществу.

Терзать и трясти чиновников на местах, создавать правозащитные центры — так «Единая Россия» решила обновляться и реформироваться. Задачу меняться поставил президент, выступая на XIX партсъезде. Он, собственно, и является автором всех этих тезисов. Об этом съезде много говорили, называли его поворотным. Партия, которая, как считается, пребывает в кризисе, должна найти некое новое лицо. В итоге главными партийными правозащитниками станут Маргарита Симоньян и депутат Михаил Старшинов. Жалобы будут приниматься через общественные приемные. Так что уже скоро можно писать, идти лично со своими проблемами к партии власти.

С точки зрения простого человека, новость весьма положительная. Чем больше мест, куда можно пожаловаться — тем лучше. Помню, в советские времена жили мы в коммунальной квартире. Если что случалось — жаловались в райком партии. То воды нет, то крыша протекает — случалось такое достаточно часто. Однако КПСС, в отличие от ЖЭКов, исполкомов, райисполкомов и прочих тогдашних властных институтов, оказывала хоть какое-то содействие. Нынешняя «Единая России» — это, конечно, совсем другое явление. Сейчас главным является институт президента и премьера — туда жаловаться эффективнее. Но много — не мало. Пусть будет какая-то польза от партийцев.

С «терзанием» чиновников сложнее. ЕР до сего дня считалась именно партией чиновников. Это даже и не партия по большому счету, а объединение разных руководителей под одним брендом. Как терзать самих себя — не совсем понятно. Но при желании и такое возможно. Всегда есть местные начальники, которых не жалко. Вот, например, были аресты глав некоторых районов Подмосковья. Можно предположить, что это как раз и есть то самое «терзание».

В чем здесь проблема и в чем ЕР проигрывает Алексею Навальному и иной оппозиции? Партия власти не может потрясти основы. Она не смеет потревожить совсем больших начальников, и тем более пытаться их «терзать».

А мелкие фигуры — те, что на заклание — быстро переведутся, да и мало кто захочет занять должность с перспективой быть со временем растерзанным. То же самое и с правозащитой: ЕР — помощник исключительно в бытовых конфликтах. Как только проблема выходит на более или менее высокий уровень, задевает интересы уважаемых серьезных людей, этим все рискует закончиться.

Однако дело не в этом. Слова президента адресованы не только партийцам, а более широкой аудитории. Смысл всего этого очевиден: мы знаем, что в стране не все хорошо. Да, воруют, да, коррупция, черствые чиновники. Но мы, власть, принимаем меры. И главное, что, кроме нас, никто вам не поможет — ни Навальный, ни другая оппозиция, ни Запад с его иностранными агентами. Таков и был сигнал. Есть сомнения, что общество его услышит и распознает. Это не похоже на перемены. Это те же тезисы, только по-другому написанные.

Всегда казалось, что обновление достигается конкуренцией на выборах. Но у нас это происходит по команде сверху, а ее еще надо выполнить. Так или иначе, будем ждать новых лиц в партии власти — может быть, они что-нибудь изменят.