Запредельный RAV4

Премьера пятого поколения Toyota RAV4* состоялась в «Тойота Центр Ижевск». Автомобиль был представлен в рамках всероссийского показа. По словам директора «Тойота Центр Ижевск» Кирилла Санникова, это событие стало долгожданным для многих автолюбителей.

Фото: Тойота Центр Ижевск

Toyota RAV4, некогда ставший первым кроссовером в мире, в новой версии кардинально отличается от своих предшественников. В первую очередь эксперты обращают внимание на легкость езды по абсолютно разным поверхностям, что подходит для путешествий на дальние расстояния. «Я уже успел прокатиться на новом RAV4. Главная его особенность в динамичности двухлитрового двигателя, она намного больше, чем может представить человек, управлявший когда-либо атмосферным автомобилем. Вдобавок, здесь новая коробка передач, которая имеет вариатор с первой механической ступени. Вообще я люблю управляемый авто, и Toyota RAV4 стал таким, но при этом приобрел большую комфортность», — рассказал господин Санников.

Новый Toyota RAV4 успели протестировать и клиенты дилерского центра в Ижевске. Приверженец этой модели Николай Текунов подчеркнул, что автомобиль впечатлили его. «Я сегодня проехал на новом RAV4 — это было круто. Самое главное отличие для меня — это подвеска, автомобиль стал очень мягким»,— поделился господин Текунов.

Фото: Тойота Центр Ижевск

Ижевский блогер Денис Белоусов проехал на новом RAV4 в версии с 2,5 литрами и с 199 л. с. «Он очень маневренный для его размеров.Расход бензина 11,5 л на 100 км, но с учетом того, что я делал, этот расход нормальный»,— пояснил Денис Белоусов.

Сейчас автомобиль доступен в Ижевске в четырех комплектациях — «Стандарт», «Комфорт», «Престиж» и «Престиж Safety». И уже в базовой есть курсовая устойчивость, фронтальные подушки безопасности, семнадцатидюймовые легкосплавные диски, расширенный пакет «Зимний комфорт», мультимедийная система с семидюймовым цветным LCD дисплеем, и два новых цвета — бирюзовый и хаки.