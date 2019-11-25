«ВЕТТА 24» начнет вещание в первом мультиплексе Пермского края

Телекомпания «ВЕТТА 24» с 29 ноября начнет вещание в первом мультиплексе, сообщили «Ъ-Прикамье» в телекомпании.

Напомним, что в июне в Пермском крае прекратилось аналоговое вещание телеканалов, было запущено цифровое ТВ-вещание. В состав первого и второго мультиплекса вошли по 20 федеральных телеканалов, но в списке отсутствовал региональный телеканал. В этом году было принято решение дать «окна» в мультиплексе и одному региональному телеканалу, получившему право вещания в кабеле на 21-й кнопке. Еще в 2017 году в таком конкурсе победила телекомпания «ВЕТТА».

«Сотрудники пермского филиала РТРС обновили сеть и перенастроили передающее оборудование», - заявили «Ъ-Прикамье» в телекомпании.

В мультиплексе «ВЕТТА» будет вещать на 9-й кнопке – на канале ОТР будут вставки пермской телекомпании, каждый день с 6 до 9 утра и в вечернее время с 17 до 19:00.

Сейчас «ВЕТТА 24» вещает в кабельных сетях на 21 кнопке. Единственным владельцем телекомпании является Георгий Ткаченко, гендиректор ООО «ПФПГ».