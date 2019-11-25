В Удмуртии могут открыть Дом некоммерческих организаций

Дом некоммерческий организаций (НКО) могут открыть в Удмуртии. Обозначенную инициативу поручил проработать глава республики Александр Бречалов на встрече с общественниками, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

«Нам необходимо активизировать совместную работу. Уверен, что объединение усилий НКО и властей всех уровней может дать прекрасный результат. И с вашей помощью нам удастся сделать очень многое в социально-экономическом развитии нашей республики. Мы будем работать в этом направлении. Вся наша команда ориентирована на общение с вами и поддержку ваших инициатив»,— сказал господин Бречалов.

Участники встречи отметили, что создание Дома НКО позволило бы объединить усилия некоммерческих общественных объединений и властей всех уровней. Александр Бречалов поручил руководителю администрации главы и правительства Удмуртии Сергею Смирнову составить протокол встречи, определив ответственных за исполнение каждого его пункта. Данный документ должен стать дорожной картой по дальнейшему взаимодействию властей региона и НКО.