Глава Удмуртии не исключил введение выходного дня в День оружейника

Глава Удмуртии Александр Бречалов не исключил возможность введения выходного дня в День оружейника 19 сентября на региональном уровне. Об этом сообщает ТАСС.

«Да почему бы и нет? Но вы знаете, у нас много праздничных и выходных дней. Когда работать будем? Поэтому, как будут решать люди, какая будет поддержка депутатов, так мы и решим»,— отметил господин Бречалов.

Он не исключил, что депутаты в будущем рассмотрят данный вопрос. «Ну а для чего же нам депутаты нужны? Конечно. Они все компилируют, все решения и предложения выносят на обсуждение»,— добавил глава Удмуртии.

Напомним, что с предложением сделать День оружейника выходным в Удмуртии выступил ранее председатель Федерации профсоюзов республики Сергей Шерстобит на встрече с властями региона. В качестве аргумента господин Шерстобит указан на наличие в Татарстане и Башкортостане региональных праздников со статусом выходного дня.