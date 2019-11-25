«Рубин» может отправить Романа Шаронова в отставку

Казанский «Рубин» может уволить тренера клуба Романа Шаронова в связи с неудовлетворительными результатами, сообщает «Чeмпиoнат». Руководство казанской команды примет решение об этом после игр против «Ахмата» и «Сочи».

Напомним, что господин Шаронов возглавил «Рубин» минувшим летом после отставки Курбана Бердыева. При этом у специалиста нет лицензии Pro, которая позволяет официально быть главным тренером команды Российской Премьер-лиги. Поэтому номинально эту должность занимает испанец Эдуардо Докампо.

В данный момент «Рубин» находится на 14-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-лиги. В 17 играх он набрал всего 17 очков. При этом команда не выигрывает уже на протяжении пяти матчей, трижды сыграв вничью и два раза проиграв.

Матч против «Ахмата» «Рубин» сыграет 30 ноября, против «Сочи» — 8 декабря. Обе игры казанцы проведут в гостях.

"Ъ-Казань"