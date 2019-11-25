ФАС остановила конкурс на реконструкцию аэропортового комплекса Толмачево

Новосибирская компания «Сибирский кедр» пожаловалась в ФАС на действия ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)», объявившего конкурс по выбору генподрядчика для реконструкции аэропортового комплекса Толмачево. Начальная стоимость госконтракта — 3,6 млрд руб.

Конкурс был объявлен в конце октября. Выбрать генподрядчика планировалось 28 ноября. По мнению «Сибирского кедра», в разъяснениях заказчика по конкурсной документации отсутствуют точные ответы на вопросы и не вносится ясность для подготовки заявки для участия в конкурсе. При этом корректировка конкурсной, проектно-сметной документации на основании запросов компании не выполнялась.

В частности, претензии «Сибирского кедра» связаны с тем, что, по мнению компании, в перечне нормативно-правовой и нормативно-технической документации к госконтракту присутствует устаревшая, неактуальная и частично отмененная литература. «Так как государственный контракт заключается после определения победителя, необходимо прикладывать актуализированные и действующие нормативную документацию и нормативные акты»,— пишет «Сибирский кедр» в жалобе.

Также компания отмечает, что в конкурсной документации указаны несколько конкретных производителей материалов для работ по объекту закупки, что, по мнению заявителя, является нарушением закона и ограничивает конкуренцию. Жалобу компании ФАС рассмотрит на этой неделе.

Подробнее о планах по развитию аэропорта — в материале “Ъ-Сибирь” «Терминальная стадия величия»

Оксана Павлова