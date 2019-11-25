Экс-мэр Горловки признался в шпионаже в пользу Украины

Бывший мэр города Горловка в самоправозглашенной Донецкой народной республике Эдуард Матюха сообщил, что является сотрудником Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Он рассказал телеканалу ТСН, что более пяти лет «устраивал провокации» среди разных групп ополченцев.

По его словам, с территории республики его вывезли украинские спецслужбы. Представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий отметил, что господин Матюха поставил украинской стороне «очень много информации». «Очень удачная идея была с моей стороны создать сайт "Миротворец" и включить меня на этот сайт… Это открыло мне двери всюду»,— сказал бывший мэр Горловки.

Господин Матюха стал мэром Горловки в мае 2014 года, свою должность он покинул через месяц. По словам самого экс-мэра, причиной этого стал конфликт, разжечь который ему было поручено украинской разведкой. «Этот искусственно созданный конфликт сделал возможным конфликты между группировками в городах Славянск, Донецк и Горловка»,— сказал бывший мэр. После ухода с должности главы города он стал секретарем городского комитета Коммунистической партии ДНР.