Губернатор призвал единороссов активнее разъяснять суть нацпроектов на местах

Члены партии «Единая Россия» на местах должны активнее включаться в реализацию национальных проектов, в том числе усилить информирование жителей о сути этих проектов. Об этом заявил губернатор Пермского края Максим Решетников, принявший участие в IX съезде партии, прошедшем в Москве 23 ноября. По словам главы региона, национальные проекты должны развиваться с учетом изменений и приоритетов, мнения граждан.

На съезде «Единой России» присутствовали члены правительства РФ, губернаторы регионов, депутаты Госдумы, члены Совета Федерации. Делегация от Пермского края во главе с секретарем регионального отделения «ЕР» Вячеславом Григорьевым приняла участие в пленарном заседании Съезда, на котором были определены ключевые векторы развития партии на грядущие три года.

«Ключевую задачу сформулировал президент Владимир Путин, говоря о том, что наша партия не должна «править», а должна служить людям», - подытожил результаты работы съезда депутат Госдумы Игорь Сапко, слова которого приводит пресс-служба регионального отделения партии.