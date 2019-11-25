Новосибирская полиция задержала полсотни мигрантов

Сотрудники правоохранительных органов задержали и доставили в отдел полиции 57 мигрантов в ходе профилактической акции в Ленинском районе Новосибирска. На дюжину из них, как рассказали в пресс-службе регионального главка МВД, стражи порядка составили административные протоколы: пять человек привлекли за работу без патента (ст. 18.10 КоАП), в отношении еще семи человек завели дело о нарушении правил въезда в страну (ст. 18.8 КоАП). В настоящее время нарушители помещены в спецприемник, в последующем они будут выдворения за пределы России.

Подобные полицейские рейды участились после инцидента 7 октября рядом с Хилокским рынком — крупнейшим плодоовощным рынком за Уралом. Криминальная группировка обложила данью торговцев, однако продавцы из Средней Азии дали вымогателям серьезный отпор, в результате столкновение вылилось в настоящее сражение — со стрельбой и сожженными машинами.

О конфликте на Хилокском рынке читайте в материале “Ъ-Сибирь” «В стрельбе у рынка нашелся повод для ареста»

Илья Николаев