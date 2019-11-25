В Прикамье выполнены показатели по восстановлению лесов

Пермский край выполнил в 2019 году показатели проекта «Сохранение лесов» в рамках нацпроекта «Экология», обеспечив отношение площади лесовосстановления к площади вырубленных и погибших насаждений на уровне 82,9%. Лесовосстановление в регионе проведено на площади 47 тыс. га, что составляет более 110% от запланированного объема. Такие данные привел губернатор Максим Решетников на встрече с главой Рослесхоза Сергеем Аноприенко.

По словам Максима Решетникова, одна из основных задач региона - сохранение лесного ресурса и его рациональное использование. В Пермском крае леса занимают 12 млн га, что делает регион одним из самых лесных субъектов ПФО. Для сравнения в Кировской области чуть больше 8 млн га покрыто лесами, в Нижегородской – 4 млн га.

Как сообщает пресс-служба краевого правительства, регион активно обновляет лесохозяйственную технику, в том числе и за счет федеральных средств. В Прикамье уже поставлено 38 единиц лесохозяйственной техники и оборудования, 8 единиц лесопожарной техники. До конца года ожидается поступление 5-ти лесопожарных тракторов, легкового автомобиля повышенной проходимости и 37 единиц оборудования. Дополнительно на обновление парка лесопожарной техники Пермский край выделяет краевые средства. В текущем году из краевого бюджета было выделено 46,6 млн. рублей.