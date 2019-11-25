Шесть кандидатов осталось на выборах мэра столицы Хакасии

Только шесть из 13 выдвинувшихся кандидатов сдали документы для регистрации на досрочные выборы мэра Абакана в Хакасии. Об этом “Ъ-Сибирь” сообщили в городской избирательной комиссии, завершившей накануне прием документов.

Претенденты на должность мэра должны были сдать документы для регистрации до 24 ноября (самовыдвиженцам также необходимо предоставить от 649 до 713 подписей избирателей в свою поддержку). Это сделали два партийных кандидата и четыре самовыдвиженца.

Документы предоставили начальник департамента градостроительства, архитектуры и землеустройства мэрии Абакана Алексей Лемин («Единая Россия»), координатор республиканского отделения ЛДПР Михаил Молчанов (уже зарегистрирован), депутаты Верховного совета Хакасии Олег Иванов и Валерий Старостин (входит во фракцию ЛДПР), замдиректора ООО «Управление механизации 19» Василий Мельцер и директор ООО «Терра» Иван Аксенов. По данным горизбиркома, решения о регистрации кандидатов планируется принять к ближайшей пятнице, 29 ноября.

Выборы мэра Абакана пройдут 22 декабря этого года в связи с гибелью главы города Николая Булакина в ДТП. Он руководил столицей Хакасии последние 24 года. Всего на выборы заявились 13 кандидатов.

Подробнее о выборах главы города читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Абакан досчитал до тринадцати»

Илья Галагуз