Городские власти направили владельцам участков в центре Перми предложения о выкупе

Владельцы 61 объекта недвижимости в центре Перми получили от городских властей предложения о выкупе имущества, сообщает Business Class. Ранее распоряжение об изъятии недвижимости подписала замглавы администрации Ольга Немирова.

Так остановочный комплекс с участком по ул. Комсомольский проспект, 25 оценен, по информации издания, в 37 млн руб. Напомним, участок площадью 858 кв. м и павильоны оформлены в долевую собственность жителей Перми Алексея Михейчева, Дмитрия Харламова и Марины Пекелис. Его кадастровая стоимость — 20,2 млн руб.

Источник издания отмечает, что владельцы недвижимости не согласны с суммой выкупа и намерены отстаивать свою позицию в суде. Для ответа у владельцев недвижимости есть три месяца.

Напомним, что участки в центре Перми мэрия выкупает по предложению краевых властей. Они будут использованы для расширения улично-дорожной сети.