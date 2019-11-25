Директор березниковской спортшколы не смог отменить приговор

Пермский краевой суд оставил в силе приговор директору «Детско-юношеская спортивная школа “Кристалл”», осужденному Березниковским судом за мошенничество и причинение ущерба путем обмана и злоупотребления доверием. Он был приговорен к четырем годам колонии и штрафу в размере 60 тыс. руб.

Как было доказано в суде первой инстанции, директор школы с сентября 2014 по декабрь 2017 года, занимая указанную должность, одновременно выполняя управленческие функции в Березниковской городской общественной организации «Федерация водных видов спорта», оказал последней содействие в незаконном получении муниципальных заказов, которые предназначались для «ДЮСШ «Кристалл». Директор спортшколы изготовил и завизировал фиктивные договоры и акты выполненных работ по обучению детей плаванию от имени возглавляемой и аффилированной ему общественной спортивной организации, хотя в действительности эти услуги оказывались «ДЮСШ «Кристалл». Своими действиями он нанес ущерб спортивной школе в виде упущенной выгоды и муниципальному образованию «Город Березники» из бюджета, которого было выделено 2,9 млн руб. Кроме этого, директор похитил еще более 2,1 млн руб.

Бывший директор обжаловал приговор Березниковского суда в краевом суде. Суд апелляционной инстанции оставил приговор без изменения, жалобу сужденного и защиты без удовлетворения.