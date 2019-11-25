Совладелец Иткульского спиртзавода оспаривает договор поручительства перед банком

ТД «Шампанские вина» оспаривает договор поручительства Иткульского спиртзавода перед Промсвязьбанком. В декабре арбитражный суд Алтайского края рассмотрит заявление торгового дома.

Как следует из материалов суда, договор поручительства был заключен в 2016 году в обеспечение обязательств ГК «Кристалл-Лефортово», которой банк в 2013 году предоставил кредитную линию с лимитом задолженности 200 млн руб. В связи с ненадлежащим исполнением заемщиком своих обязательств по договору в 2018 году решением Лефортовского райсуда Москвы банк взыскал с Иткульского спиртзавода 134,7 млн руб. В феврале 2019 года счета завода были арестованы по требованию Промсвязьбанка, а в июне на спиртзаводе была введена процедура наблюдения. Предприятие в мае само подало заявление о признании себя несостоятельным.

Иткульский спиртзавод — крупное предприятие на российском рынке. В 2017 году завод произвел 1,13 млн дал водки (доля на российском рынке — 1,42%), в 2018 году — 0,64 млн дал (0,81%). Выручка Иткульского спиртзавода в 2018 году составила 1 млрд руб. (в 2017 году — 1,4 млрд руб.), чистый убыток — 300,4 млн руб. (годом ранее чистая прибыль — 91,1 млн руб.).

По данным «СПАРК-Интерфакс», спиртзавод принадлежит ООО «Проммаркет» (27%), УК «Кристалл-Лефортово» (23,99%), ООО МТД «Кристалл-Сибирь» (19,93%), ООО ТД «Шампанские вина» (8,028%), гражданам РФ — 20%.

О том, почему правительству Алтайского края предложили купить Иткульское предприятие, читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Спиртзавод рвется к власти»

Оксана Павлова