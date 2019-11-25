Около 2,5 тысяч человек остались без тепла в Хакасии

Десять многоквартирных домов, в которых проживают 2,5 тыс. человек, в понедельник остались без горячего водоснабжения и теплоснабжения в Саяногорске, сообщили в хакасском управлении МЧС. По данным синоптиков, утром температура воздуха в городе составляла минус 6 °C.

Информация об аварии на теплосети поступила в 10:20 по местному времени. «Социально значимые объекты под отключение не попали»,— говорится в сводке МЧС. На месте порыва ремонтные работы выполняет бригада АО «Байкалэнерго», состоящая из восьми человек и трех единиц техники.

Илья Николаев