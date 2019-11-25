Провалившаяся под лед пруда в Балаково девочка скончалась в больнице

СУ СК по Саратовской области сообщает подробности трагедии в Балаково, где погиб ребенок.

По предварительным данным, 24 ноября две девочки гуляли возле пруда в районе улицы Академика Жука. Одна их них предложила второй выйти на лед водоема, однако подруга отказалась. Тогда семилетняя девочка зашла на лед одна. Покрытие не выдержало веса ребенка, девочка оказалась в воде. Подруга позвала на помощь проходившую мимо женщину, которая позвонила в службу спасения. Первыми на место прибыли сотрудники полиции, они извлекли ребенка из воды. Девочку госпитализировали, однако через непродолжительное время она скончалась.

Марина Ковалева