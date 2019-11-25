Краевое правительство выкупило долю мэрии в «Олимпии»

Минимущество Пермского края стало единственным владельцем ООО «Спортивный комплекс „Олимпия-Пермь“». Из состава учредителей вышел департамент имущественных отношений Перми (владел 21,4%). Изменения в составе владельцев зафиксированы 21 ноября, говорится в базе «СПАРК-Интерфакс».

Ранее город и край договорились о консолидации долей в региональной собственности. Город получил за свою долю 179 млн руб. Как ожидается, «Олимпия-Пермь» выступит заказчиком строительства аквапарка в Перми. Краевые власти выделяют компании 200 млн руб. на проектирование учреждения.