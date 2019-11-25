Банк «Финсервис» забрал себе бывший салон «Уралавтоимпорта» на Уральской

Как стало известно “Ъ-Прикамье”, АО «Банк Финсервис» приняло решение оставить себе помещение автосалона обанкротившегося ООО «Юнион-Трейд» на ул. Уральской, 119, площадью почти 1,7 тыс. кв. м. Как пояснили “Ъ-Прикамье” в УФССП, заложенное имущество дважды выставлялось на торги, но так и не заинтересовало покупателей, после чего банк отказался от продажи и снял объект с реализации. Общая стоимость арестованной недвижимости составила 45,5 млн руб.

ООО «Юнион-Трейд» входило в обанкротившийся автохолдинг «Уралавтоимпорт». Холдинг свернул продажи в ноябре 2018 года, сумма его долгов — около 1 млрд руб.

Отметим, что объект на Уральской, 119,— первый автосалон «Уралавтоимпорта», чья история длилась с 1993 года. В нем торговали Nissan с 1990-х годов. В последнее время здесь продавали Citroen. Сейчас помещение сдается в аренду автосервису сети Odas.