Следователи начали проверку по факту ДТП с участием мэра Тулуна

Следственные органы начали проверку по факту ДТП с участием мэра Тулуна в Иркутской области Юрия Кариха, возглавляющего город с 2010 года. По данным регионального управления СКР, авария произошла вечером 23 ноября. Автомобиль мэра «под управлением должностного лица» въехал в стоящий на обочине автомобиль «КамАЗ». В результате аварии погибла супруга чиновника. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Оксана Павлова