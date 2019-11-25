Новосибирская компания построила самый большой мост в Якутии

В Якутии сдан в эксплуатацию мост через реку Марха в Нюрбинском районе республики, сообщает генподрядчик проекта, компания «Сибмост». Это самый большой мост в регионе — его длина составляет 560 м. Заказчиком выступила структура Росавтодора — упрдор «Вилюй». Инвестиции в строительство — 4,7 млрд руб.

Построенный мост стал первым через реку Марха: ранее на участке действовала паромная переправа в теплое время года, и ледовая — в зимнее, уточняет пресс-служба «Сибмоста». Также компания построила в Якутии, кроме моста через Марху, еще два моста по 55 и 33 м через реку Мар, а также подходы к ним общей протяженностью 6 км.

«Строительные работы велись в сложных климатических условиях, однако график строительства был соблюден»,— сказал гендиректор «Сибмост групп» (головная структура «Сибмоста») Олег Мамаев. Разница между температурой января и июля составляет 55,6°C (между абсолютным максимумом и минимумом температур этих месяцев — около 97°C).

Оксана Павлова