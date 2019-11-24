«Парма» обыграла «Автодор»

Баскетбольный клуб «Парма» на домашней площадке переиграла саратовский «Автодор» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Обе команды были соседями по турнирной таблице, находясь в нижней ее части. Пермская команда начали матч активнее и к большому перерыву хозяева вели в счете + 21 (49:28).

В третьем игровом отрезке «Автодор» смог прибавить, но этого оказалось недостаточно — «Парма» сохранила преимущество, а в заключительной четверти волжане отыграли всего пять очков отставания. Итоговый счёт встречи — 97:81 (25:14, 24:14, 22:22, 26:31).

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Максим Григорьев, набравший 29 очков.