Суд просят обратиться к здравому смыслу

В Самарском областном суде продолжается рассмотрение апелляционных жалоб на приговор Комсомольского районного суда Тольятти по громкому уголовному делу «Тольяттиазота». В настоящее время проводятся прения сторон, в котором все участники процесса подводят итог судебного разбирательства и выступают с речью в поддержку своих доводов. Представители «Тольяттиазота» обратили внимание на множество нарушений, допущенных как в ходе следствия, так и в ходе судебных разбирательств. Юристы «Уралхима» от дискуссий с оппонентами отказались и ограничились благодарностями в адрес суда и следствия.

Судебный процесс, на котором экс-руководители ТОАЗа обвинялись в многомиллиардных хищениях при реализации продукции, длился в суде первой инстанции с февраля 2018 года. По версии Следственного комитета РФ, топ-менеджеры завода похитили весь произведенный с ноября 2007 по март 2012 года предприятием аммиак и карбамид под видом его реализации швейцарской компании Nitrochem Distribution AG.

Следствие считало, что похищенная продукция завода стоимостью почти 85 млрд руб. была присвоена обвиняемыми. Сторона защиты, равно как и сам ТОАЗ, принудительно признанный в судебном процессе потерпевшим, заявляют, что никакого хищения не было, за инкриминируемый период предприятие работало по официальным договорам, получило по ним оплату от компании Nitrochem в размере более 65,5 млрд руб., из которых производились выплаты зарплат и налогов в бюджет, а также дивидендов акционерам.

Адвокаты ТОАЗа также заявляли о «беспрецедентном давлении, с которым столкнулись руководители, трудовой коллектив и даже юридические советники "Тольяттиазота" как на этапе следствия, так и в ходе судебных разбирательств».

Комсомольский районный суд Тольятти в июле 2019 года заочно приговорил бывших руководителей ОАО «Тольяттиазот» Владимира и Сергея Махлаев, экс-гендиректора компании Евгения Королева, а также двух совладельцев швейцарской компании Nitrochem DistributionAG Беат Рупрехт-Ведемайера и Андреаса Циви к длительным срокам заключения, удовлетворив гражданский иск компании «Уралхим» (состоит в корпоративном конфликте с ТОАЗ и также признано потерпевшим лицом) на сумму более 87 млрд руб. Впоследствии и представители ТОАЗа, и защитники осужденных подали апелляционные жалобы на приговор Комсомольского районного суда.

Особенностью апелляционного рассмотрения уголовного дела является то, что в прениях первыми выступают те участники, которые не согласны с решением суда первой инстанции и обжалуют его, а последними – те, которых приговор устраивает. Поэтому первым в апелляции выступил потерпевший Евгений Седыкин. Он наряду с «Уралхимом» является миноритарным акционером ТОАЗа. Господин Седыкин недоволен политикой акционерного общества и постоянно участвует в различных тяжбах против предприятия (миноритарий осужден в 2017 году тем же Самарским областным судом за попытку рейдерского захвата ТОАЗа и хищения его имущества и приговорен к четырем годам условно).

Миноритарий заявил о несогласии с разрешением его гражданского иска судом первой инстанции и просил судебную коллегию изменить это решение, увеличив сумму взысканных с осужденных денежных средств с 164 тыс. руб. до 2,7 млрд руб., указывая, что в пользу «Уралхима» было взыскано более 10 млрд. руб., а он «ничем не хуже», потому что «производил расчеты в иске точно также, как и «Уралхим».

В выступлении представители ТОАЗа заявили о попытке захвата «успешного химического предприятия его миноритарием "Уралхимом" посредством необоснованного уголовного дела и гражданского иска. Адвокаты обратили внимание, что гражданский иск служит средством, с помощью которого «Уралхим» «желает осуществить поглощение ТОАЗа, путем обращения взыскания на арестованные акции мажоритарных акционеров». По мнению «Тольяттиазота», судебная власть выступает как «орудие осуществления рейдерского захвата предприятия, что противоречит законодательству России». Адвокаты тольяттинского предприятия привели пример необоснованности утверждений «Уралхима» по невыплате налогов ТОАЗом в бюджет сударства и связанный с этим довод о неприбыльности ТОАЗа. «Так, сумма выплаченного налога на прибыль ТОАЗом за инкриминируемый период с 2008 по 2011 годы составила 5,3 млрд руб., тогда как самого «Уралхима» 0 руб. и 0 коп. На этом примере наглядно видно, кто из этих двух компаний платит налоги и любит Родину»,– заявил представитель тольяттинского предприятия Денис Симачев. По мнению представителей ТОАЗа, миноритарные акционеры были признаны потерпевшими необоснованно, поскольку якобы похищенная продукция в соответствии с законодательством РФ принадлежит именно данному акционерному обществу, никакими правами на нее акционеры не обладают, а потому материальный ущерб получить не могут.

Все участники, несогласные с приговором суда, активно в прениях критиковали заключение комплексной экономико-правовой экспертизы, выполненной экспертами «Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ» (ИЗИСП) Натальей Семилютиной и Сергеем Валентеем. Денис Симачев полагает, что, как и в случае с обвинительным заключением, в свойствах файла которого указано о его подготовке не следователем, а «Уралхимом», заключение экспертизы также «готовили представители этой компании.

Адвокат осужденного Сергея Махлая Александр Гофштейн рассказал о давлении на заведующего отдела экономико-правовой проблематики государственного и муниципального управления ИЗИСП Николая Казанцева, который постановлением следствия первым проводил данную экспертизу. По словам защитника, когда позиция эксперта «о рыночной стоимости продукции завода и отсутствии ущерба» стала очевидна следствию, его отправили в отпуск, а экспертизу по уголовному делу забрали и передали госпоже Семилютиной и господину Валентею. Стоит отметить, что последних и суд первой инстанции, и Самарский областной суд так и не дали допросить защитникам «Тольяттиазота», несмотря на то, что в ходе рассмотрения дела в Комсомольском райсуде Тольятти выяснилось, что только математические ошибки экспертов привели к завышению суммы ущерба на 6 млрд руб.

Коллега Александра Гофштейна Вячеслав Яблоков, представляющий интересы Евгения Королева, попросил судебную коллегию в совещательной комнате обратиться к здравому смыслу. Защитник заявил об ускорении судебного процесса судами первой и второй инстанции. Господин Яблоков напомнил, что в Комсомольском районном суде Тольятти судья Андрей Кириллов, выслушав сторону обвинения, перевел суд в ежедневный режим, требуя от защитников представлять доказательства, на сбор которых у них просто не было времени. Защитники ходатайствовали о предоставлении им времени, на что получали множественные отказы. А неготовность адвокатов к судебным заседаниям, как поясняют защитники, приравнивалась судом к нежеланию адвокатов участвовать в них.

После выступления адвокатов обвинение заверило суд, что эксперты, проводившие экспертизу, компетентны и давление на них не оказывалось.

Представители «Уралхима», в свою очередь, поблагодарили всех следователей, оперативников и судей, занимавшихся расследованием этого уголовного дела, а по поводу всех высказанных представителями ТОАЗа и стороной защиты нарушений заявили, что «дискутировать с ними мы не хотим».

Анастасия Юдина, Андрей Сазонов